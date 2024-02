Stosują stealthing. To zachowanie poważnie zagraża kobietom

Według polskiego kodeksu karnego, który reguluje przestępstwo gwałtu "kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12". Dane okoliczności mogą skutkować klasyfikacją stealthingu jako gwałt. W sytuacji, gdy mężczyzna ma stosunek seksualny z kobietą za jej zgodą, ale tylko pod warunkiem użycia środków antykoncepcyjnych. Jeśli nie dochowa tego warunku, można stwierdzić, że podstępem czy też wprowadzeniem w błąd, doprowadza do obcowania płciowego z kobietą.