Stealthing, czyli seks z pogwałceniem zasad

Oczywiście, bo to są zachowania nie do zaakceptowania, a tłumaczenia nie trzymają się kupy. Przeważnie też świadczą o braku dojrzałości takiego mężczyzny lub mogą być przejawem zaburzeń osobowości. Oczywiście nie ma tu prawnej i moralnej taryfy ulgowej. Mężczyzna, który zdejmuje prezerwatywę w czasie stosunku bez wiedzy partnerki czy partnera, powinien ponosić całkowitą odpowiedzialność za to. To do tego mężczyzny należy decyzja, co robi. W żaden sposób nie tłumaczę takich zachowań, ale staram się je zrozumieć z psychologicznego punktu widzenia. Uświadamiam pacjentom, którzy mają na swoim koncie takie zachowania, że to jest jak jazda na rowerze między torami kolei szybkiej. Prawdopodobieństwo wypadku jest ogromne.