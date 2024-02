Choć nie ma dokładnych danych, które wskazywałyby na ilość otwartych związków, to według aktualnych badań na związki niemonogamiczne decyduje się jedynie 5 proc. populacji. Z drugiej strony nawet 40 proc. osób będących w związkach dopuszcza się zdrady. Seksuolodzy podkreślają jednak, że monogamia nie jest wyborem dla każdego.

Influencerka przyznała, że do otwartego związku przekonał ją mąż, jednak gdy po raz pierwszy usłyszała tę propozycję, poczuła się zraniona. Wcześniej żadne z nich nie było w takiej relacji po roku, Danielle zgodziła się na nietypową prośbę. Zaznaczyła jednak, że świadomie zdecydowali się na taką zmianę i nie jest to dla każdego.

Danielle i jej mąż mają razem dwójkę dzieci. Internauci zapytali się, co mówią pociechom, kiedy wyjeżdżają na kilka dni z innymi partnerami.

Zapraszamy na grupę FB – #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!