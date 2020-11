WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Justyna Steczkowska robiła zdjęcia do swojej trasy 25-lecia pracy artystycznej, w którą wyrusza już wiosną 2021 roku. To pierwsza taka podwodna sesja, w której zatopiono prawdziwy fortepian i skrzypce. Podziel się Justyna Steczkowska na scenie występuje już od 25 lat (Fot: Archiwum prywatne) Ten piękny podwodny światy wykreowała na potrzeby sesji ArtSize Design by Gabi Przątka. Niezwykłe kreacje specjalnie na te okazję stworzyła światowej klasy projektantka gwiazd Sylwia Romaniuk, która szyła również suknie między innymi dla Nicole Scherzinger czy dla Elizabeth Hurley. Kreacje projektantki można podziwiać w Warszawskim Atelier. Autorem zdjęć jest Rafał Makieła. "Steczkowska prawie utonęła podczas sesji zdjęciowej" Dla Justyny Steczkowskiej to była trudna sesja. Artystka w dzieciństwie topiła się, ledwo została odratowana. Pomimo strachu wokalistki, sesja wyszła świetnie, a trasa koncertowa zapowiada się spektakularnie. Materiały prasowe Podwodna sesja zdjęciowa Justyny Steczkowskiej (Materiały prasowe) - Będzie szałowo we wszystkich tanecznych utworach, będzie ostro i rockowo podczas "Grawitacji", "Tatuuj mnie" czy "Wrogu mój". Będzie wzruszająco podczas piosenki "Wracam do domu", medytacyjnie z "Marią Magdaleną", szalenie i kolorowo na cygańskim weselu oraz tajemniczo i wzniośle podczas wykonywania utworów z "Alkimji" i "Animy". Będę w wielu muzycznych odsłonach, które tworzyłam dla was podczas 25 lat muzycznej drogi. Wierzę, że będziemy się świetnie bawić, razem tańczyć i płakać, wspominając nasze najpiękniejsze muzyczne chwile, które przez te 25 lat przeżywaliśmy razem. Zapraszam was z całego serca – mówi Justyna Steczkowska. Zapytaliśmy producenta sesji oraz trasy koncertowej Łukasza Wojtanowskiego jakie niespodzianki artystka przygotowała dla swoich fanów podczas jubileuszowej trasy. - To będzie spektakularne show nie tylko z jej zespołem, ale też w dużych halach z orkiestrą Royal Symphony Orchestra i tancerzami, które odbędzie się 2021 roku. W 25 miastach będzie można usłyszeć fragmenty prawie wszystkich płyt wydanych przez Justynę Steczkowską oraz piosenki z najnowszej płyty, której wydanie zapowiadane jest na 2021 rok – mówi Łukasz Wojtanowski. Materiały prasowe Podwodna sesja zdjęciowa Justyny Steczkowskiej (Materiały prasowe) Steczkowska to prawdziwy kameleon polskiej sceny muzycznej. Obdarzona 4 oktawową skalą głosu i niezwykle wyrazistą osobowością muzyczną jest jedną z najbardziej popularnych wokalistek w naszym kraju. Do trasy zaprosiła również 25 topowych artystów. W każdym mieście będzie można usłyszeć niezwykłe duety i w każdym mieście z innym artystą. To będą dla wszystkich niezapomniane muzyczne chwile. 09.04.2021 r. Stalowa Wola \| Miejski Dom Kultury 04.09.2021 r. Płock \| Amfiteatr 25.09.2021 r. Kalisz \| Kalisz Arena 01.10.2021 r. Toruń \| Arena Toruń 09.10.2021 r. Koszalin \| Filharmonia 10.10.2021 r. Poznań \| Sala Ziemi 15.10.2021 r. Zielona Góra \| Hala CRS 16.10.2021 r. Szczawno-Zdrój \| Teatr Zdrojowy 21.10.2021 r. Lublin \| Centrum Spotkania Kultur 22.10.2021 r. Chełm \| Chełmski Dom Kultury 05.11.2021 r. Tarnów \| Centrum Sztuki Mościcie 06.11.2021 r. Bielsko-Biała \| Bielskie Centrum Kultury Artystka zaprezentuje swoje show również w Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Gliwicach, Włocławku, Białymstoku, Gdyni, Łodzi, Suwałkach, Szczecinie, Olsztynie, Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Materiały prasowe (Materiały prasowe) Materiały prasowe (Materiały prasowe) Materiały prasowe (Materiały prasowe) Materiały prasowe (Materiały prasowe) Materiały prasowe (Materiały prasowe)