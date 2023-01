Stefan i Aldona z "Chłopaków do wzięcia" wydali oświadczenie. Zaapelowali wprost do Kariny

- Chciałam też powiedzieć o moim konflikcie z Kariną. Już jest wszystko OK. Wyjaśniliśmy sobie wiele spraw. To nie jest tak jak piszecie, że Karina nie ma tutaj wstępu do Stefana domu. Może zawsze przyjść, jest mile widziana. Po prostu było jej kiedyś za dużo i mamy różne poglądy na różne tematy i nie umiałyśmy się po prostu zwyczajnie dogadać. Teraz, powiedzmy, jest wszystko na dobrej drodze, dogadujemy się - wyjaśniła i dodała: - Myślę, że Karina też zrozumiała wiele rzeczy, wiele spraw. Ja też przemyślałam sobie, to oczywiście działa w obie strony.