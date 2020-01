WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Stefano Terrazzino o Anecie Zając. Aktorka wygląda na zakochaną Stefano Terrazzino szczerze o Anecie Zając. Przyjaciel aktorki zwrócił uwagę na istotne szczegóły dotyczące jej wyglądu. Aneta Zając przyznała otwarcie, że jest zakochana w życiu i to właśnie miłość napędza ją do działania. Nie da się ukryć, że grafik aktorki jest bardzo napięty. Celebrytka jest pochłonięta pracą na planie serialu "Pierwsza Miłość", a swoje życie zawodowe łączy z obowiązkami matki. Zając nie ukrywała, że wielkim wsparciem są dla niej dziadkowie, którzy opiekują się wnukami, kiedy ją pochłaniają zadania służbowe. Przypominamy, że ostatnio Aneta Zając bardzo straciła na wadze. Jej nowy wygląd skomentował Stefano Terrazzino. Stefano Terrazzino skomentował wygląd Anety Zając Aktorka i włoski tancerz poznali się na planie pierwszej edycji "Tańca Gwiazdami", w której wytańczyli Kryształową Kulę. Stefano Terrazzino w rozmowie z portalem Jastrząb Post stwierdził, że jego kontakt z Anetą Zając jest znacznie słabszy niż kilka lat temu. Oboje są pochłonięci pracą, przez co nie mają tyle czasu na wspólne spotkania. Uwagę Stefano Terrazzino przykuł jednak nowy wygląd koleżanki, która wyraźnie schudła. "Widziałem, że dobrze się ma i świetnie wygląda. Ma chyba bardzo dobry czas i bardzo się cieszę" – przyznał tancerz. Zdaniem Stefano Aneta Zając zasługuje na wszystko, co najlepsze. Włoch nie wie, czy jego znajoma jest zakochana, ale jego zdaniem na taką wygląda. "Tak błyszczy. Oczy jej się błyszczą" – podkreślił.