Stop cieniom i obrzękom pod oczami. 3 najważniejsze kroki w pielęgnacji skóry wokół oczu

Skóra pod oczami jest wyjątkowo cienka. Jej grubość wynosi zaledwie ok. 0,5 mm. Ma dużo mniej gruczołów łojowych, przez co jest bardzo wrażliwa i podatna na podrażnienia i przesuszenia. To dlatego właśnie w okolicach oczu widać zmęczenie, zarwaną noc, efekty złej diety i nieodpowiednio dobranej pielęgnacji. Tam też pokazują się pierwsze oznaki starzenia. Dlatego właśnie skóra wokół oczu wymaga specjalnej troski. Ale co to dokładnie oznacza? Jak powinno się prawidłowo dbać o okolice oczu? Szczególnie ważne są trzy kwestie: odpowiedni demakijaż, masaż i pielęgnacja.