Stopki na lato. Postaw na lekkość i komfort Wysokie temperatury za oknem zachęcają do noszenia coraz to lżejszego obuwia z niższą cholewką. Z drugiej strony takie rozwiązanie wymaga doboru odpowiednich skarpet. Czas zrzucić długie skarpetki na rzecz praktycznych i niewidocznych stopek. To doskonałe rozwiązanie na lato. Temperatura za oknami nierzadko sięga powyżej 25 st. C, a to odpowiedni czas na przerzucenie się na coś lekkiego. Niewidoczne stopki pasują do każdego rodzaju obuwia, a kolorowe modele mogą stanowić ciekawy element stylizacji. Najważniejsza jest wygoda Nawet przy najwyższych temperaturach nie warto całkowicie rezygnować ze skarpet, to prosta droga do rozwoju zarazków i uciążliwych chorób stóp. Ludzkie stopy produkują bardzo dużo potu, który w połączeniu z nieoddychającymi butami mogą przyczyniać się do powstawania grzybicy stóp. Znacznie lepiej będzie zainwestować w niewidoczne skarpetki, które nie tylko ochronią cię przed chorobami stóp, ale zapewnią pełen komfort noszenia. Praktyczne stopki najlepiej sprawdzą się w połączeniu ze strojami nieformalnymi i sportowymi. Są wprost stworzone do szortów i eleganckich spodni z krótką nogawką. Kluczem jest tu dopasowanie odpowiedniej długości skarpetek tak, by nie wystawały spoza cholewki butów. Baleriny, tenisówki czy czółenka można co prawda nosić na gołą stopę, ale warto zdecydować się na dodatkową warstwę materiału, która wchłonie nadmiar wilgoci i zapewni lepszą oddychalność. Nisko, niżej, najniżej Skarpetki do balerinek lub czółenek powinny być całkowicie niewidoczne i wycięte tak, żeby żaden jej fragment nie wystawał spod krawędzi cholewki. Możesz zdecydować się na modele z elastycznym paskiem, które zapobiegają zsuwaniu bądź też superniskie skarpety zakładane na piętę i palce. Tego typu skarpetki odsłaniają całe boki stopy. Kwestia materiału Nie każdy rodzaj użytej tkaniny zapewnia taki sam komfort noszenia, dlatego jeśli chcesz, by lato nie kojarzyło ci się z przepoconymi i poobcieranymi stopami, lepiej zainwestuj w dobrej jakości skarpety. Dobrym pomysłem na lato będą skarpety bambusowe, które nie tylko zapobiegają powstawaniu przykrych zapachów, ale również doskonale wchłaniają pot i zapewniają lepszą cyrkulację powietrza. Musisz mieć jednak na uwadze to, że włókna bambusowe są nieco delikatniejsze niż bawełna, w związku z tym mają nieco mniejszą wytrzymałość. Niemniej jednak przez długi czas będą sprawdzać się doskonale. Bardziej wytrzymałym rozwiązaniem są standardowe skarpety bawełniane, które zachowują swój kształt nawet po wielu praniach i doskonale dopasowują się do kształtu stopy. Zwróć uwagę na to czy i jak dużo tworzyw sztucznych znajduje się w składzie materiału. Szczątkowe ilości pomagają utrzymać tkaninę w dobrym stanie przez długi czas, ale nadmiar może źle wpłynąć na komfort noszenia.