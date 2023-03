Storczyki odchodzą do lamusa. Oto nowy król parapetów

Hippeastrum powinno być podlewane obficie. Nie należy jednak przelewać rośliny, ponieważ może skutkować to gniciem. Wymaga także regularnego zasilania gleby płynnym nawozem. Warto powtarzać tę czynność co dwa tygodnie aż do końca lipca. Później roślina przygotowuje się do spoczynku. Liście hippeastrum zasychają i obumierają. Jest to niezbędny etap do ponownego odżycia rośliny w kolejnym sezonie trwającym od listopada do grudnia.