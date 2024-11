Stosują curving. Ofiary są załamane

Ten scenariusz jest dla wielu dobrze znany. Umawiasz się na randki, ale w pewnym momencie druga osoba zaczyna unikać kontaktu, zamiast powiedzieć wprost, że niczego do ciebie nie czuje. Psychologowie określili to zjawisko mianem "curvingu".

Curving to zjawisko w relacjach, które stało się powszechne wraz z rozwojem aplikacji randkowych. W sytuacji curvingu, jedna z osób zamiast wprost wyjaśnić swoje emocje, unika kontaktu, nie odpowiada na wiadomości i unika spotkań. Takie zachowanie wynika z chęci uniknięcia trudnych emocji związanych z zerwaniem relacji. Zamiast tego, liczy się na to, że relacja naturalnie się rozpadnie.

Skutki emocjonalne

Osoby doświadczające curvingu często zmagają się z niepewnością i brakiem jasności w swoich relacjach. Brak informacji może prowadzić do licznych spekulacji i próby tłumaczenia zachowań drugiej strony, co może negatywnie wpływać na samoocenę. Z powodu braku zamknięcia relacji, ofiary często nie mogą otworzyć się na nowe znajomości, co dodatkowo pogłębia ich frustrację.

Różnice między curvingiem a ghostingiem

Często porównywany z ghostingiem, curving różni się jednak tym, że osoby dokonujące curvingu mogą czasami powrócić do kontaktu, co tworzy dodatkowe zamieszanie. Choć jedna strona może żywić nadzieję na zmianę sytuacji, drugiej często brakuje gotowości do wprowadzenia rzeczywistych zmian. Powtarzalność tego schematu prowadzi do dalszych emocjonalnych zawirowań.

Jak przeciwdziałać zjawisku curvingu?

Najważniejszą metodą przeciwdziałania curvingowi jest otwarta i szczera komunikacja w relacji. Ważne jest, aby nie bać się zadawać trudnych pytań i poszukiwać wyjaśnień. Jeśli nasze próby dialogu spotykają się z obojętnością, warto zastanowić się nad celowością inwestowania w taką relację. Jasne wyznaczenie granic może pomóc uniknąć nieporozumień i zapobiec emocjonalnym zranieniom.

Na koniec warto zaznaczyć, że chociaż curving to problematyczna forma interakcji, to świadomość i zrozumienie tego zjawiska może pomóc obu stronom w prowadzeniu zdrowszych i bardziej przejrzystych relacji. Kluczem jest gotowość do szczerej rozmowy oraz umiejętność stawiania pytań, na które czasem trudno odpowiedzieć.

