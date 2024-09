Randkowanie po 50. Ekspertka od relacji podała wskazówki

W jaki sposób podchodzić do randkowania po 50. roku życia? Ekspertka ds. związków zwróciła uwagę na kilka ważnych aspektów. "Na tym etapie kobiety muszą ponownie ocenić, co jest dla nich naprawdę ważne, z kim chcą spędzić resztę życia, a także, co pozwala im w pełni zaspokoić swoje potrzeby i pragnienia" - podkreśla Kate Taylor.

Kate Taylor to ekspertka ds. randkowania oraz związków. Niedawno w trakcie rozmowy z serwisem thesun.co.uk zwróciła uwagę na najważniejsze aspekty randkowania wśród kobiet po 50. roku życia. "Okres menopauzy to czas ogromnych zmian w życiu kobiet" - podkreśliła.

Organizacja Outrime przeprowadziła badania na grupie liczącej tysiąc kobiet. Aż 23 proc. samotnych respondentek obawia się, w jaki sposób menopauza wpłynie na ich życie uczuciowe. Kate Taylor przekazała garść wskazówek, które pomogą kobietom w odnalezieniu pewności siebie i udanym życiu randkowym.

Randkowanie po 50. roku życia - rady od ekspertki

Pierwszą poradą ekspertki ds. randkowania jest znalezienie aktywności fizycznej, która pozwoli lepiej poznać drugą osobą - tenis, taniec, a może piesze wędrówki? Opcji jest wiele! Kolejna porada dotyczy znalezienia nowego hobby, co rozszerzy nasze tematy do rozmów, ale też pozwoli poznać nowych ludzi. Kolejnym ciekawym pomysłem jest branie udziału w wydarzeniach dla singli. W naszej okolicy na pewno jest sporo takich propozycji. Ekspertka radzi też, aby unikać proszenia nowego partnera o zbyt wiele zapewnień, co do powstającej między nami relacji. Kate Taylor wspomina również o stopniowym dozowaniu informacji na swój temat - jeżeli już na początku randkowania będziemy zbyt wylewni, jeżeli znajomość się zakończy, możemy poczuć się wyjątkowo niekomfortowo. Ostatnia porada specjalistki od związków i randek dotyczy okazywania słabości. Jeżeli od dłuższego czasu jesteśmy sami, trudno będzie wykazać brak zaradności, ale warto się przełamać i prosić o pomoc.

Badanie może zaskoczyć

Wróćmy jeszcze do wyników analiz organizacji Outrime. 24 proc. kobiet przyznało bowiem, że obawia się zachodzących przez menopauzę zmian. Natomiast są też pozytywne dane - 18 proc. wyznało, że to właśnie po przejściu menopauzy bardziej skupia się na realizowaniu swoich pragnień. Również 18 proc. zwróciło uwagę na to, że jest obecnie bardziej pewna siebie. 35 proc. respondentek stwierdziło wręcz, że jest zadowolona z większości zmian, jakie zauważyła w wyniku przejściu menopauzy.

62 proc. kobiet wyjawiło, że pożegnanie się z miesiączką jest ogromną korzyścią menopauzy. 29 proc. z radością pożegnała zespół napięcia przedmiesiączkowego.

