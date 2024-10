Jak znaleźć prawdziwą miłość? Wiele osób korzysta w tym celu z różnego rodzaju aplikacji i portali randkowych. Mimo że z założenia miały one pomagać w szukaniu odpowiedniego partnera lub partnerki, w praktyce mogły jednocześnie nieco to utrudnić. Potwierdza to, chociażby karuzelowanie, które w tym przypadku jest dość niepokojącym trendem.