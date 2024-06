Ślimaki to zmora każdego ogrodnika. To wyjątkowo żarłoczne stworzenia, które w krótkim czasie są w stanie dotkliwie zniszczyć uprawę. Kiedy pojawią się w ogrodzie, trzeba działać jak najszybciej.

To jeden z najbardziej żarłocznych gatunków mięczaków. W odróżnieniu od winniczka czy pomrowów żywi się młodymi pąkami, kłączami i liśćmi roślin. W przeciągu jednej nocy jest w stanie dotkliwie zniszczyć zaatakowaną roślinę. W skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do jej obumarcia.

Obecność ślinika luzytańskiego w ogrodzie nie zwiastuje nic dobrego. Nie tylko niszczy plony, ale jest też nosicielem pasożytów z rodziny Angiostrongylus vasorum, znanych też jako nicień płucny. Larwy pasożyta zagnieżdżają się w tętnicach płucnych i sercach psów, kotów, lisów, a nawet wilków. Niewykryte w porę mogą doprowadzić do śmierci zwierzęcia.

