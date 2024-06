Połóż ją w ogrodzie. Tak przechytrzysz ślimaki

Każdy miłośnik przyrody, który posiada skrawek własnego ogrodu, miał kiedyś do czynienia ze ślimakami. Ten niewielkich rozmiarów osobnik może zniszczyć nasze warzywniaki, pogryźć ulubione kwiaty i tym samym zostawić nas z niczym.

Udanym sposobem na walkę ze ślimakami jest założenie pułapki. Najlepiej, jeśli wszystko wykonamy z samego rana - wówczas już wieczorem powinniśmy zauważyć efekty. Potrzebujemy jedynie w tym celu deski do krojenia oraz odrobiny wody zmieszanej z piwem. Cały trik polega na tym, by wylać na glebę piwną mieszankę a nad nią, ok. 3 cm, zawieś na tyczkach deskę. Kuchenne akcesorium dla lepszego efektu możesz też natrzeć skórką od grepfruta - ślimaki uwielbiają zapach cytrusów.