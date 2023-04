Stracicie dla nich głowę – modne fryzury 2023

Jednak rok 2023 przynosi nam jeszcze inne zmiany, czas po covidzie zmienił wiele w modzie jak również w podejściu do stylu każdego z nas. Szukamy stylizacji które są uniwersalne to jest pasują równie dobrze do wieczornego wyjścia jak i do spokojnego dnia na home office. Szukamy stylizacji które są proste a jednocześnie pozwalają nam szybko i przy pomocy odpowiednich produktów uzyskać spektakularne efekty. W nowej kolekcji edukacyjnej Kevin Murphy stawiamy bardzo mocno na prostotę, jednak każda stylizacja ma być dopasowana do klienta, jego pracy, hobby i stylu życia jaki prowadzi.