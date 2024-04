Pochował córkę. Później usłyszał najgorszą diagnozę

W rozmowie z prezenterami "Dzień dobry TVN" Filip Łobodziński podkreślił, że mierzenie się z życiowymi tragediami jest nadzwyczaj trudne. Sam nie znalazł sposobu na to, by pozbyć się cierpienia ze swojego życia. Przypomnijmy, że dziennikarz stracił córkę z drugiego małżeństwa. 21-letnia Maria przegrała walkę z glejakiem.

Potem dziennikarz odnowił kontakt z koleżanką ze szkolnych lat. Relacja z Mają po pewnym czasie przerodziła się w coś więcej. Zakochani powiedzieli sobie "tak" ponad 20 lat temu i do dziś tworzą szczęśliwe małżeństwo.

