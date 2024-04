Jego syn zginął, mając zaledwie dziewięć lat. "Śnił mi się niemal każdej nocy"

Syn śnił mu się każdej nocy. Wyjawił, co pomogło mu przetrwać ból po stracie

Maks Chajzer w 2024 roku pisałby maturę. Jego tata przyznał, że nie jest jeszcze w stanie zmierzyć się z tym tematem. "Za to jeszcze się nie zabrałem. Gdybym to zrobił, rozsypałbym się na rok" - dodał w trakcie wywiadu. Chajzer opowiedział o praktyce, którą stosował zaraz po śmierci dziecka. Jak się okazuje, pisał do zmarłego syna listy.