Stracił żonę, dom i pracę. Dziś milczy na jej temat

Niegdyś był malarzem, pracował jako nauczyciel, dorabiał sobie w holenderskiej chlewni, zbierał ziemniaki we Francji, naprawiał samochody, a nawet ścinał drzewa. Wreszcie trafił jednak do telewizji. Przez wiele lat prowadził autorskie programy w telewizji TTV, jak "Kossakowski. Szósty zmysł", a później był gospodarzem "Down the Road. Zespół w trasie".