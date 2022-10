Przemysław Kossakowski zareagował na apele fanów. Poddał się "niezbędnym korektom"

"Kiedy zszedłem z fotela, poinformowano mnie, że jakkolwiek teraz zaczynam przypominać człowieka, to aby przypominać Albańczyka potrzebne są mi niezbędne dodatki. Powaga, z jaką traktowałem wszystko co się do mnie mówi, doprowadzała obecnych do skrajnej wesołości" - napisał prowadzący "Down the Road". Okazało się, że chodzi o okulary Ray Ban i zegarek, który, jak dodaje dziennikarz, niestety szybko się zepsuł.