Straciła ukochanego psa. Musiała zmienić miejsce zamieszkania

Oswajanie śmierci

Więź łącząca ludzi ze zwierzętami bywa tak silna, że za granicą o właścicielach zwierząt coraz częściej mówi się "pet parents". – My bardzo dużo opowiadamy o świadomej opiece nad zwierzęciem – podkreśla Magdalena Siwecka z Esthima. – Nasi lekarze weterynarii wręczają opiekunom ulotki edukacyjne o tym, że zwierzęta co do zasady żyją krócej niż ludzie. To ważne, bo do pożegnania ukochanego zwierzęcia można i warto się przygotować. Śmierci się w ten sposób nie przyśpiesza, tylko się ją oswaja. Wtedy, gdy tracimy takiego przyjaciela, ból nie jest mniejszy, ale nie jest szokujący. Oswojenie śmierci nie znaczy, że będzie nam łatwiej żyć bez ukochanej istoty. Nie. Będzie łatwiej zaakceptować pewien stan i przejść przez proces żałoby w naturalny sposób. Pozwoli nam to nie doprowadzić się do choroby z rozpaczy czy ciężkiego stanu psychicznego.