Strajk kobiet. Proszą, by nie wychodziły dziś z domu. Wymyśliły protest online

Strajk kobiet - jak będzie wyglądał 11 listopada?

" Święto Niepodległości miało upamiętniać i jednoczyć nasz naród. Tymczasem zostało zawłaszczone (w postaci organizowanego przez środowiska skrajnie nacjonalistyczne Marszu Niepodległości) przez grupę społeczną, która stawia mur nienawiści wobec wolności wyboru i swobody życia, a także otwarcie nawołuje do przemocy i samowolnie odbiera prawo do nazywania się Polakami osobom o odmiennych poglądach" – czytamy w opisie wydarzenia "Kwarantanna od nienawiści".

Organizatorki namawiają do "przerwania łańcucha nienawiści" i przekonują, że kobieta niepodległa oznacza niepodległą Polskę. "Nie wychodź. Nie doceniaj nacjonalistów uwagą" – proszą. Zamiast strajkowania na ulicy, proponują "czyszczenie sieci" ze stron i profili narodowców. "Zapraszamy do zgłaszania wszelkich treści dyskryminujących (antysemickich, rasistowskich, homofbicznych), pomówień, wezwań do stosowania przemocy i haseł promujących faszyzm. Do dzieła. I do skutku" - czytamy.