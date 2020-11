Strajk Kobiet w natarciu. Chce zablokować sejm

Ostatnie marsze odbywające się w związku z zaostrzeniem ustawy aborcyjnej przyciągały mniej uczestników. W środę pod sejmem RP zebrały się jednak tłumy. To kolejny przełomowy moment w sprawie – posłowie mają dziś podjąć decyzje dotyczące dalszych losów ustawy. Protestujący nie chcą się zgodzić na żaden z przedstawianych przez rząd scenariuszy.

Strajk Kobiet – dziś blokada sejmu

W parlamencie złożone zostały dwa nowe projekty dotyczące aborcji – Andrzeja Dudy oraz Zbigniewa Ziobry. Ten drugi określany jest przez Ogólnopolski Strajk Kobiet jako "koszmarny". Również propozycja Andrzeja Dudy, by dopuścić możliwość usuwania ciąży w przypadku letalnych wad płodu, nie spotkał się z pozytywnym odbiorem.

Strajk Kobiet to inicjatywa oddolna, która rozpoczęła swoje protesty po tym, jak Trybunał Konstytucyjny wydał swoje orzeczenie w sprawie aborcji. Wynika z niego, że usuwanie ciąży w przypadku wad płodu jest niezgodne z konstytucją. Do tej pory w Polsce obowiązywał kompromis aborcyjny z 1993 roku, który pozwalał na przerywanie ciąży w sytuacji gdy życie kobiety jest zagrożone, gdy do zapłodnienia doszło w wyniku gwałtu, a także wtedy, kiedy podczas badań prenatalnych wykryte zostały wady płodu.