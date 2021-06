Stroje kąpielowe na lato – jaki model wybrać na wakacje?

Dwuczęściowe stroje kąpielowe to coroczny hit na plaży. Nie bez powodu – dzięki nim możesz opalić prawie całe ciało i wrócić z wakacji z brązową, muśniętą słońcem skórą. W tym toku możesz zdecydować się na klasykę, czyli zestaw składający się z prostej góry i dołu z podwyższonym stanem, najlepiej w uniwersalnym odcieniu. Jeśli masz jednak ochotę odrobinę zaszaleć, to świetnym wyborem będą kostiumy teksturowane, brokatowe, koronkowe, a nawet bandażowe. I to we wszystkich kolorach tęczy!