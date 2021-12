Stworzyły olejek, który ma celebrować erotyczną siłę kobiet. "Chcemy pomóc naszym klientkom sięgnąć w głąb siebie"

Sama jestem osobą złotego środka. Staram się zawsze zrozumieć argumenty, podchodzić bardzo racjonalnie to wszystkiego, więc chciałabym, żeby ten olejek właśnie tak był odebrany. On nie musi być zdefiniowany jako olejek, który jest manifestem mówiącym tylko o seksualności. Ten olejek może służyć do codziennego użytku, jako olejek do pielęgnacji ciała. Człowiek, który kupuje ten produkt, decyduje co z nim zrobi. Nie musimy się definiować i każdy znajdzie absolutnie swoją własną odpowiedź na to, jak czytać ten manifest i do czego używać tego produktu.