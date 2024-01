Styczeń nie zniechęca Polaków – mamy inne powody do mikrostresów

Poświąteczny stres, ponura pogoda czy rosnąca presja finansowa – podobno wszystko to kumuluje się w tzw. "Blue Monday" – najsmutniejszy dzień roku. Badania pokazują jednak, że zaledwie u 8% Polaków wzmaga on występowanie mikrostresów. Zdecydowanie bardziej stresuje nas pęd przedświątecznego okresu, kłótnie z rodziną, czy odkładanie zadań na później[1]. [1] Wszystkie dane pochodzą z: Censuswide na zlecenie Mars Wrigley via Weber Shandwick, Gen Z and Millennials (aged 16-42) in the UK, Poland, Germany, France, Spain, and Kazakhstan, Krajowa reprezentatywnapróba 1000 przedstawicieli, 25.09.2023 r.