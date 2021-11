Styl Agaty Kornhauser-Dudy. Kolor maseczki dopasowuje do stroju

Ciekawostka na temat stylu Agaty Kornhauser-Dudy

Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej tej kwestii i sprawdzić, czy to faktycznie prawda. Okazuje się, że żona prezydenta Andrzeja Dudy nie dobiera koloru maseczki do stroju na każde wydarzenie bez wyjątku, jednak bardzo często to praktykuje. Taki zabieg być może sprawia, że czuje spójność całej stylizacji.