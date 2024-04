Cichopek wyjawiła swój sekret. Nie kryła emocji

Aktorka podzieliła się osobistą historią. - Byłam z córką w jednym sklepie z zabawkami. Zawsze gra głośna muzyka, jest taki 'entertainment' i nagle lektor powiedział, że muzyka jest puszczana tylko do 13:00 i od 13:00 jest cisza i jest to zrobione specjalnie dla osób nadwrażliwych na dźwięki - opowiadała Cichopek.

Cichopek przyznała też, że nie radzi sobie z niektórymi emocjami. - Te wszystkie bodźcie mnie męczą. Choć mamy tak wygodne i luksusowe życie, to jednak jesteśmy strasznie przemęczeni (...) - przyznała aktorka.

