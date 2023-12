Stylistka nie ma wątpliwości. Mówi, co stoi za trikami Hołowni

Dodaje, że "garnitury, marynarki, wszystko to, co nosi, jest spersonalizowane i świetnie dopasowane do jego figury". - Widać w tym rękę dobrego krawca. To jest szyte na miarę z bardzo dobrym wynikiem - podkreśla. Zaznacza przy okazji, że kogoś o posturze marszałka wcale nie jest łatwo ubrać, jednak Hołownia radzi sobie doskonale i wyróżnia się. - Szymon zdaje sobie sprawę, że każdy dopracowany detal działa na jego korzyść, przez co zostawia wiele osób w tyle. Nie epatuje markami, co też mu służy - czytamy.