Moda + 1 agata kornahuser-duda oprac. Katarzyna Dobrzyńska 2 godziny temu Stylizacja Agaty Kornhauser-Dudy ze spotkania z przedstawicielami społeczności żydowskiej. Szyk i klasa Agata Kornhauser-Duda wzięła udział w noworocznym spotkaniu z przedstawicielami społeczności żydowskiej. Trzeba przyznać, że pierwsza dama prezentowała się niezwykle elegancko i z klasą. Agata Kornhauser-Duda podczas spotkania z reprezentantami społeczności żydowskiej (ONS.pl) Początek roku obfituje w wiele spotkań pary prezydenckiej. W ostatnim czasie prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką spotkali się z przedstawicielami społeczności żydowskiej. Podczas tego wydarzenia prezydent wygłosił przemówienie, a Agata Kornhauser-Duda rozmawiała ze zgromadzonymi. Stylizacja Agaty Kornhauser-Dudy Na to spotkanie Agata Kornhauser-Duda wybrała elegancki garnitur w czarnym kolorze. Dobrze skrojona dwurzędowa marynarka prezentowała się znakomicie. Do tego dobrała czarne spodnie w kant. Całość przełamała jasną koszulą, która rozświetliła całość stylizacji. Pierwsza dama nie zapomniała również o dodatkach. Ostatnio Agata Duda ma dużą słabość do kolczyków, których w tej stylizacji nie zabrakło. Zwisające srebrne ozdoby dodały błysku kreacji. To nie pierwszy raz, kiedy Agata Kornhauser-Duda występuje w klasycznym garniturze. Pierwsza dama wyjątkowo bardzo polubiła takie komplety. Eksperymentuje z krojami, kolorami czy wzorami, jednak zawsze jej stylizacje są dobrze dobrane do okazji. East News