Stylizacja Marty Wierzbickiej zachwyciła fanów. Spójrzcie na te buty!

Marta Wierzbicka to 30-letnia, polska aktorka, którą widzowie z pewnością kojarzą z rolą Oli Zimińskiej w serialu "Na Wspólnej". Wierzbicka była także uczestniczką drugiej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", w którym partnerował jej Łukasz Czarnecki, wzięła również udział w "Azji Express". Stale występuje na deskach teatru.