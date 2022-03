Stylizacje męskie z dresami w roli głównej: jak tworzyć sportowe outfity wiosną 2022?

Klasyczny luz na wiosenne dni

Pierwsza propozycja stylizacji z dresem męskim w roli głównej to prawdziwy ponadczasowy klasyk – sportowy total look. Taki outfit zapewni ci luz i wygodę w każdej sytuacji. Strzałem w dziesiątkę jest zestaw w odcieniu szarości ze spodniami zakończonymi ściągaczami i bluzą z kapturem wkładaną przez głowę. Wystarczy dodać do niego sneakersy albo trampki i jesteś gotowy do wyjścia. Jeśli zdecydujesz się na rozpinaną górę, to uzupełnij look zwykłym T-shirtem z kolekcji basic – z dekoltem w serek albo okrągłym. Możesz także dodać do stroju czapkę z daszkiem i praktyczną nerkę.