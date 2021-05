Stylizacje na wiosnę 2021 – pomysły na looki dla modnych kobiet

Jak stworzyć wiosenną stylizację w odsłonie vintage?

Moda na vintage ma się całkiem dobrze, czego najlepszym potwierdzeniem są stylizacje popularnych trendsetterek. Jak stworzyć look na wiosnę 2021 w takich stylu? Strzałem w dziesiątkę jest oversizowa kamizelka damska. Dzianinowy model wkładany przez głowę to idealny dodatek do rozkloszowanej spódnicy plisowanej lub wracających do mody dzwonów. Co założyć pod kamizelkę? Szeroką koszulę z dużym, asymetrycznym kołnierzem. W cieplejsze dni możesz nosić ją też w wersji solo.