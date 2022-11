Stylizacyjna wpadka Emily Ratajkowski? Chodzi o łaciate spodnie

Bezkompromisowy styl Emily Ratajkowski

Styl Emily Ratajkowski, tak jak każdej słynnej modelki, będącej muzą projektantów, zasługuje na uwagę. Celebrytka jest bezkompromisowa w swoich modowych wyborach i często stawia na odważne stroje. Ostatnio założyła np. sukienkę z siateczki, spod której wystawała połyskująca bielizna. Obcisłe kroje i przezroczystości to dla niej chleb powszedni. Co nie oznacza, że obce są jej kroje oversize czy klasyczne elementy garderoby takie, jak biała koszula. Choć stylizacje Emily Ratajkowski są zazwyczaj perfekcyjnie skomponowane, to modelka ma także na swoim koncie kilka wpadek.