WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 6 shopperytorba shoppertorebka shopperkaporadnik kupującegotorebkiduże torebki Magdalena Tatar 2 godziny temu Stylowe shopperki. Pomieszczą wszystko to, czego potrzebujesz Jaka jest najdziwniejsza rzecz, którą znalazłaś w swojej torebce? W shopperce zmieścisz jeszcze więcej. Wybraliśmy najciekawsze torebki maxi w atrakcyjnych okazjach. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Lekko rozszerzany ku górze kształt jest charakterystyczny dla shopperki (iStock.com, Fot: iStock) Mistrzyni pojemności i stylu – shopper bag Pojemne kobiece torebki są porównywane przez niektórych do drzwi do innego wymiaru. Damskie torebki na co dzień muszą pomieścić takie rzeczy jak książki, kosmetyki, dokumenty, zabawki dla dzieci, drugie śniadanie, śrubokręt, telefon, portfel i całą masę innych "niezbędnych" rzeczy. Torebek nigdy za wiele. Poza wygodna listonoszką, swobodnym workiem z zamszu, kopertówką na specjalne okazje, tradycyjnym kuferkiem czy eleganckimi plecaczkami, furorę zrobiły pojemne torebki typu shopper bag. Wywodzą się ze sklepowych toreb na produkty, ale teraz z zakupowymi łączy je chyba tylko imponująca pojemność. Lekka, sportowa, pojemna – idealna na co dzień Lekkie i pojemne torby, z którymi chodzimy na uczelnię, do pracy i po zakupy weszły w kanon miejskiej mody już jakiś czas temu. Bez względu na to, jak bardzo lubisz zgrabne, niewielkie listonoszki, na pewno kiedyś zdarzyło ci się wrócić do domu z naręczem zakupów lub wręcz z różnymi przedmiotami w kieszeniach i rękach. Z pojemną torbą zakupową nic takiego ci nie grozi. Chętnie wybierane są shopperki tekstylne, noszone na ramieniu. Mimo sportowego sportowego wyglądu dopasujesz je tez do płaszcza – do tego wybierz wygodne, stylowe sneakersy i proste dodatki. Wygodna stylizacja gotowa. Przekonaj się do shopper bag Shopperki są duże i może być to zarówno ich zaleta, jak i wada. Do niektórych stylizacji nie pasują, bywają toporne i niewygodne, a czasem mogą wręcz przytłaczać wizualnie sylwetkę noszącej ją osoby. Jesteś niewysoka i drobnej budowy? Postaw na średniej wielkości model bądź torbę dość długą, ale wąską. Popularne kilka lat temu shopperki otwarte u góry (bez zapięcia) miały też kłopotliwą cechę: wszystko, co się w nich znalazło, było widoczne. Teraz nietrudno wybrać dla siebie model odpowiedniego kształtu i wielkości, a także z suwakiem, zapięciem lub ściąganym, wszytym workiem. Elegancka shopper bag Shopper bag nie dość, że pakowna – to może być też elegancka. Klasyczne modele shopperek w eleganckim stylu są na tyle duże, że zmieszczą teczkę z dokumentami w formacie A4. Jeśli na co dzień korzystasz z takich formatów i lubisz mieć przy sobie np. kosmetyczkę – shopperka będzie dla ciebie idealnym wyborem. Nie tylko biurowe i urodowe akcesoria mogą skryć się w przestronnej torbie. Zmieszczą się też: strój na siłownię, butelka wody, a w razie konieczności buty na zmianę i lunch. Czarna maxi bag Czarna torebka typu shopper to najpraktyczniejsza torebka świata. Jej pojemne wnętrze i uniwersalny charakter sprawiają, że w wielu szafach znajdzie się więcej niż jeden model. Czarne damskie torebki w dużych rozmiarach łatwo dopasować do stylizacji. Nie nosimy ich do wieczorowych kreacji, ale są na tyle stylowe, że strój z damskim garniturem i szpilkami dopełnią bardzo dobrze. Oryginalna shopperka do miejskich stylizacji Najciekawszą kategorią pojemnych shopperek są te niebanalne. Ich spory rozmiar można wykorzystać jako zabieg stylistyczny i uczynić z nich bohatera stylizacji. Wzorzyste, kolorowe i fantazyjne torby to dodatek, który w życiu nowoczesnej, zabieganej kobiety sprawdzi się jak znalazł. W kolorowej połyskującej lub niebanalnej formie shopperka pomoże wyróżnić się z tłumu. 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne