Sukces córki Wiśniewskiego. Dumna mama pochwaliła się w sieci

"Matura to jest etap do tego, żeby otworzyć drzwi do świata, który sobie wymarzyła. Poza tym jestem bardzo szczęśliwa, że Fabka wie, co chce w przyszłości robić, gdyż większość jej rówieśników jeszcze nie ma planów" – przekonywała w rozmowie z Plejadą Marta Wiśniewska.