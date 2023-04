Sukienka idzie w odstawkę? Teraz to jest hitem na weselach

Jak się ubrać na wesele? Sukienka to zawsze właściwa odpowiedź, która otwiera niemal nieograniczone możliwości, jeśli chodzi o stylizacje. W tym roku jednak co innego będzie hitem weselnych przyjęć. To kombinezon, który już od pierwszych dni wiosny noszą Małgorzata Opczowska i Katarzyna Cichopek.