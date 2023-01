Połącz sweter z takim dołem, a stworzysz modną stylizację. Małgorzata Opczowska ubiera się tak do TVP

Jak jeszcze nosić sweter i satynową spódnicę?

Lubisz przytulne, ciepłe sweterki, ale noszenie ich z jeansami już ci się znudziło? Wybierz na dół satynową spódnicę – tak, jak Małgorzata Opczowska. Oba elementy mogą być utrzymane w pasujących do siebie odcieniach (jak u dziennikarki TVP), ale możesz też postawić na jeden kolor. Brązowy sweterek i czekoladowa spódnica? Na pewno zadasz szyku, jeśli do całości dobierzesz kozaki z jasnego zamszu i o ton jaśniejszy pasek. Wierz nam, że te dwa elementy garderoby dają ci spore pole do popisu, a co najważniejsze – będą w modzie również wiosną.