Sukienka Kożuchowskiej to majstersztyk. Fason robi cuda z sylwetką

Ale to nie koniec zalet tych sukienek. Modele, które wybrały Małgorzata Kożuchowska i Paulina Sykut-Jeżyna, charakteryzują się perfekcyjnym fasonem, który wiosną zapewni ci maksymalną swobodę ruchów i lekkość. Czy zatem można powiedzieć, że znalazły one idealne sukienki na wiosnę? Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości.