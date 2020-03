Sukienka na wiosnę Pauliny Krupińskiej-Karpiel to hit sezonu. Nie wszystkim jednak przypadła do gustu

Paulina Krupińska-Karpiel bez wątpienia zna się na modzie. Regularnie publikuje kolejne stylizacje na swoim profilu na Instagramie i wszystkie dobiera zgodnie z obowiązującymi trendami. Dżinsowe sukienki, oversize'owe, kolorowe marynarki czy wzorzyste szmizjerki to jej ulubione części garderoby. Tym razem modelka po raz kolejny pozuje w sukience, jednak jej fason znacznie różni się od poprzednich wyborów.

Krupińska-Karpiel wybrała różową, rozkloszowaną sukienkę kopertową do połowy łydki. To niezwykle elegancki i dziewczęcy fason. Dodatkowo uroku dodają mu bufiaste rękawy i kołnierzyk.

Idealnie do urody modelki pasuje również kolor. Stonowany, cukierkowy róż komponuje się perfekcyjnie z kwiatami w odcieniu liliowym. Krupińska-Karpiel dobrała do niej jasne, beżowe szpilki, które nie odwracają uwagi od sukienki – to ona jest główną bohaterką tej stylizacji.