WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 2 sukienki na wiosnęmodne sukienki Joanna Kobylańska 21-01-2020 (13:10) Sukienki na wiosnę. Jakie kreacje będą modne wiosną 2020 roku? Na wybiegach oraz w niemal wszystkich sklepach z konfekcją damską zaczynają gościć trendy wiosenne. Nie mogło zabraknąć także sukienek, które będą największym hitem na przełomie sezonu, zwłaszcza że ich fasony i kolory nie są takie oczywiste. Sukienki na wiosnę 2020 nawiązują do stylu retro, a także krojów z lat 70. i 90. Jesteś ciekawa wiosennych kreacji? Inspiracji szukaj poniżej. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sukienki na wiosnę 2020 nawiązują do mody retro (Facebook.com, Fot: Studio Mody Francoise) Sukienki na wiosnę 2020 pewno przypadną do gustu większości kobiet. Każda z pań znajdzie coś dla siebie, ponieważ dominują groszki, skórzane fasony czy neonowe kolory. Wiosną sukienki będą najważniejszą częścią damskiej garderoby, więc śmiało szukaj i wybieraj spośród poniższych propozycji czegoś intrygującego. Biała sukienka na wiosnę Jednym z największych hitów wśród sukienek na wiosnę są bawełniane i białe kreacje w fasonie oversize. Takie sukienki pięknie otulają sylwetkę, nadając całości delikatnego efektu. Warto pomyśleć o podobnej sukience, ponieważ już w poprzednim letnim sezonie pojawiały się fasony białych kreacji. Najczęściej białe sukienki na wiosnę sprawdzą z haftem, z krótkim lub z długim rękawem. Bawełna jest materiałem przewiewnym i najbardziej uniwersalnym, dlatego też biała sukienka idealnie sprawdzi się z czółenkami, sandałami czy skórzanymi dodatkami. Do bieli pasują minimalistyczne torebki oraz złota/srebrna biżuteria. Sukienka na wiosnę w groszki Retro i vintage królują w tegorocznych trendach wiosennych. Tym sposobem do łask powracają sukienki w grochy i w groszki, które są odpowiedzią na klasyczne propozycje modowe. W nadchodzącym sezonie warto postawić na powrót do dawnych trendów i wybrać sukienkę na wiosnę w urocze kropki. Nie musisz ograniczać się wyłącznie do standardowych białych i czarnych akcentów, równie fantastycznie wypadną czerwienie, żółć czy róż. Retro sukienki wiosenne przepięknie wypadną o kroju szmizjerki albo z bufkami, co oznacza, że moda z lat 90. ponownie rządzi w trendach. Zobacz także: Warnke o współpracy z Zieniem. Ładna sukienka to nie wszystko Sukienka na wiosnę z nadrukiem Alternatywą retro wzorów mogą być nadruki lub hafty na sukienkach wiosennych. W tym przypadku mowa o kreacjach wyjętych z lat 70. minionego wieku, gdy królował styl boho. Nie dziwi więc, że sukienki na wiosnę będą bezpośrednio nawiązywać do motywów florystycznych, prążków oraz elementów hippie. Wielobarwne sukienki zachwycą niejedną kobietę ceniącą luźny i wygodny styl. Długie sukienki na wiosnę w etniczne wzory są prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Nie musisz kombinować z dodatkami, wystarczą sandały lub baleriny i drobna biżuteria. Neonowa sukienka na wiosnę Od dłuższego czasu do trendów powracały wszelkie kolory neonowe. Tym razem jaskrawe i wyraziste kolory zdominowały także sukienki na wiosnę. Mają tyle samo zwolenniczek, co przeciwniczek, ale nie zmienia to faktu, że zapewniają nietuzinkowość oraz oryginalność. Jeśli nie lubisz bardzo jaskrawych kolorów, świetnym wyborem będzie wiosenna sukienka w fuksjowym odcieniu. Pasuje do każdego typu urody i do każdych dodatków. Najczęściej znajdziesz neonowe sukienki w stylu bieliźnianym, które fantastycznie sprawdzą się na imprezę czy przyjacielskie spotkanie. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco tick Lubię to na Facebooku Komentarze :