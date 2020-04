Sukienka na wiosnę z sieciówki za prawie 400 zł. Joanna Koroniewska wie, jak zaskoczyć fanki

Płaszcz na jesień, botki na zimę, sukienka na wiosnę – Joanna Koroniewska zawsze wie, co jest na topie i nawet pandemia koronawirusa nie przeszkodzi jej w tym, żeby inspirować swoje obserwatorki. Aktorka na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie w sukience z sieciówki, która robi wrażenie.

Joanna Koroniewska w sukience z sieciówki

Sukienka midi z Reserved, którą wybrała Koroniewska na wiosenne dni, pochodzi z najnowszej limitowanej kolekcji. To, co przede wszystkim robi w niej wrażenie, to kreszowana, półtransparentna tkanina ze strukturalnym, autorskim nadrukiem.