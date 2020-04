Buty na wiosnę w kolorze pudrowego różu. Joanna Koroniewska stawia na wygodę

Buty na wiosnę to nie tylko czółenka i sandały, ale również sportowe, wygodne adidasy. Joanna Koroniewska wybrała te w kolorze pudrowego różu. Idealne do dresów, ale również do sukienki.

Buty na wiosnę. Sportowe buty w kolorze pudrowego różu (ONS)