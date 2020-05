Sukienka z tym wzorem będzie hitem lata 2020. Kosztuje 99 zł w Reserved

Lato nadchodzi wielkimi krokami. Po dwóch miesiącach narodowej kwarantanny powoli wracamy do życia, licząc na to, że z każdym tygodniem będzie to coraz łatwiejsze i przyjemniejsze. Ten powrót może być dobrą okazją do zaprezentowania się w nowej odsłonie. Sieciówki wciąż oferują piękne ubrania po okazyjnych cenach. My znalazłyśmy w Reserved coś idealnego na cieplejsze dni – i jesteśmy pewne, że to będzie hit.