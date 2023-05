Sukienki idą w odstawkę? Teraz na weselach nosi się coś innego

Nie ma wątpliwości co do tego, że garnitury są najlepszą alternatywą dla eleganckich sukienek. Śmiało można je ubierać na takie uroczystości, jak komunie czy wesela. A teraz są zdecydowanie na topie, w związku z czym przebieranie w krojach i kolorach dostępnych na rynku wręcz nie ma końca.

Jeśli chodzi o fasony, to w ostatnich sezonach królował oversize, lecz taliowane marynarki powoli wracają do łask. W kwestii kolorów trzeba zaznaczyć, że rok 2023 należy do tych nasyconych. Lecz na eleganckie uroczystości rodzinne łagodne pastele będą pasować jak ulał. Należy jedynie zapomnieć o odcieniach białego i kremowego. Te są zarezerwowane dla panny młodej – nieważne, że nie myślisz o nich pod kątem sukienki.

Na jakie garnitury postawiły gwiazdy? Być może ich wybory staną się dla ciebie inspiracją. Cichopek, Kożuchowska i Opozda pokazały się w intensywnych kolorach, podczas gdy Lewandowska, Kubicka i Jędrzejczyk zdecydowały się na łagodne odcienie.

Kolory aż biją po oczach

Katarzyna Cichopek zaprezentowała się w garniturze w kolorze cytrynowej żółci. Gwiazda TVP postawiła na mocno oversizową marynarkę. Całość uzupełniła złotą biżuterią, co było trafionym pomysłem.

Katarzyna Cichopek wybrała intensywny odcień żółci © Instagram.com

Małgorzata Kożuchowska pochwaliła się stylizacją z czerwonym garniturem w roli głównej. To bez wątpienia model dla odważnych kobiet. Jako akcesorium wybrała różową torebkę. To nieoczywiste połączenie różu i czerwieni znajduje się wśród najgorętszych trendów na sezon wiosna-lato 2023.

Kożuchowska w czerwieni © Instagram.com, malgorzatakozuchowska_

Joanna Opozda także śledzi trendy, więc jej wybór padł na najpopularniejszy kolor ostatnich miesięcy, czyli soczystą limonkę. Dodatkowo aktorka postawiła na fason z modnie ściętą marynarką.

Joanna Opozda w limonkowym garniturze o modnym kroju © AKPA | AKPA

Łagodne pastele zawsze się sprawdzą

Jeśli nie czujesz się dobrze w takich kolorach, to postaw na coś delikatniejszego. Subtelne pastele są bowiem mile widziane na takich uroczystościach, jak wesele czy komunia. Joanna Jędrzejczyk postawiła na smakowity odcień cappuccino, który świetnie zagra zarówno ze złotymi, jak i srebrnymi dodatkami.

Joanna Jędrzejczyk ubrała garnitur w odcieniu cappuccino © East News | Wojciech Olkusnik

Sandra Kubicka zdecydowała się natomiast na pudrowy róż, który warto uzupełnić pierzastymi akcentami, by całość nabrała jeszcze większej lekkości. Na przykładzie jej modelu warto się jednak nauczyć, że nie należy przesadzać z oversizem.

Sandra Kubicka postawiła na pudroworóżowy garnitur © AKPA | AKPA

Z kolei Anna Lewandowska zaprezentowała się w garniturze w kolorze gołębiego błękitu. Warto zwrócić uwagę na jej spodnie z wąskimi nogawkami i modnymi wiązaniami w okolicach kostek.

Anna Lewandowska na Paris Fashion Week © Instagram.com

Pytanie brzmi: co włożyć pod marynarkę? "Pewniakiem" będzie biały, satynowy top. Choć gwiazdy do garniturów noszą T-shirty, to z pewnością nie będą one dobrym rozwiązaniem na wesele. Jeśli chodzi o buty, sandałki na szpilkach zawsze będą dobrą opcją. Jeszcze tylko kopertówka w dłoń, ulubiona biżuteria i gotowe.

