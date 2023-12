Marynarka dwurzędowa to synonim elegancji

Dwurzędowe marynarki damskie – idealne nie tylko do eleganckich stylizacji

Choć dwurzędowa marynarka damska czuje się w eleganckich lookach jak ryba w wodzie, to są one dopiero początkiem jej wielu stylizacyjnych możliwości. Z czym jeszcze ją łączyć? Wybraliśmy cztery outfity, które powinnaś przetestować.

Marynarka dwurzędowa damska i jeansy – duet idealny

Pierwszą polecaną stylizacją jest zestaw, który opanował świat miejskiej mody. W roli głównej: mocno oversize'owa marynarka dwurzędowa damska, wyglądająca jak z męskiej szafy. Podkreślone ramiona, długość za biodra i luźny krój rewelacyjnie współgrają z casualowymi ulubieńcami, czyli jeansami. Wystarczy spojrzeć na Agnieszkę Dygant.

Wbrew pozorom luźna dwurzędowa marynarka nie wymaga łączenia jej wyłącznie z dopasowanym dołem. Jeśli preferujesz krój skinny – zdecyduj się na taki denimowy model. Jeżeli jednak uważnie śledzisz trendy i porzuciłaś rurki na rzecz jeansów flare, bootcut albo wide leg – śmiało zestawiaj szerokie spodnie z luźnymi marynarkami. Pod spód możesz włożyć zwykły T-shirt, longsleeve albo golf.

Total look z akcentem. Jak ograć w nim dwurzędową marynarkę?

Jeśli nie chcesz rezygnować z elegancji i jednocześnie masz ochotę na barwny akcent, to mamy dla ciebie idealną stylizację z marynarką dwurzędową damską. To propozycja, która nada się np. na świąteczną imprezę firmową albo wigilię w domu, ale nie tylko. Mowa o czarnym total looku z kolorowym twistem.

Do czarnej, oversize'owej marynarki wystarczy dodać golf i spódnicę albo dzianinową sukienkę w tym samym kolorze. Dobrym pomysłem jest też postawienie na czarne dodatki, np. kaczuszki z kokardką i pikowaną torebkę na łańcuszku. W roli modnego akcentu w takim looku rewelacyjnie sprawdzą się… kolorowe rajstopy! W świątecznym wydaniu najlepszym wyborem jest czerwień, ale możesz śmiało eksperymentować z innymi odcieniami.

Dwurzędowa marynarka ze sztruksu w damskich stylizacjach: ideał na chłodne dni

Największą popularnością cieszą się marynarki z bawełny, wełny albo lnu. Co ty na to, aby zapewnić sobie ciepło w trakcie chłodniejszych dni, nie rezygnując jednocześnie z oryginalności i modnego wyglądu? Jeżeli brzmi to zachęcająco, polecamy ci zainwestowanie w sztruksową marynarkę dwurzędową, którą możesz nosić solo lub w duecie ze spodniami od kompletu.

Doskonałą inspiracją jest np. Małgorzata Socha, która zdecydowała się na zestaw ze sztruksowym garniturem damskim i ciepłym golfem. Jej stylizacja nadaje się na codzienne wyjścia i do pracy.

Elegancja z pazurem? Wypróbuj ten zestaw z marynarką dwurzędową damską

Szykujesz się właśnie do wyjścia na miasto? Zamień sukienkę na modną dwurzędową marynarkę. Nie mówimy tu o biurowym klasyku, a o modelu z pazurem, który sprawi, że zostaniesz królową parkietu. Jeżeli masz ochotę zaszaleć, to strzałem w dziesiątkę jest marynarka ze skóry albo lateksu, np. podobna do tej, którą nosi Julia Wieniawa.

To model, który znakomicie sprawdzi się jako mocny akcent w stylizacji z marszczoną mini i topem na ramiączkach. Możesz też pójść na całość, łącząc czarną marynarkę dwurzędową damską ze spodniami wykonanymi z tego samego materiału. Dodaj do stylizacji skórzane botki na platformie i jesteś gotowa na imprezę.

