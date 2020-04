WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Sukienki na lato: te 3 modele musisz mieć w szafie! Dłuższe dni, temperatury powyżej 20 stopni i słoneczna aura niezmiennie przypominają o tym, że zbliża się lato. Choć w tym roku może ono wyglądać zupełnie inaczej, nie zmienia to faktu, że warto się do niego przygotować. Podpowiadamy, które modele sukienek będą teraz na topie i dlaczego akurat je warto mieć w swojej letniej garderobie. Sukienki na lato - na jaki model się skusisz? (Getty Images) Wiosna kojarzy nam się z kwiatami i świeżością. Natomiast lato to przede wszystkim wygoda i lekkie, przewiewne tkaniny i materiały. W tym roku towarzyszyć nam będą zdecydowanie pastelowe barwy i kolory ziemi. Nie zrezygnujemy także z klasyki, w postaci bieli oraz czerni. Jakie sukienki będziemy nosić latem? Razem z serwisem domodi.pl przyjrzeliśmy się najmodniejszym modelom dostępnym na platformie. Luźna maxi Sukienki w wersji maxi od lat towarzyszą nam w okresie letnim. Kochamy je za niekrępowanie ruchów i swobodę. Pasują praktycznie do każdej okazji i pory dnia, a w zależności od obuwia, jakie dobierzemy, będą świetna kreacją na wieczorną kolację lub kompanem popołudnia na tarasie. W tym roku najmodniejsze modele mają ramiączka – im grubsze tym lepiej! Choć w swoim kroju litery A są dość obszerne (warto wybrać o jeden rozmiar mniejszą niż na co dzień) to odcięcie w postaci falbany dodaje im lekkości. A tych ostatnich nie szczędzą nam marki i sklepy. Bo przecież falbana obok bufki stanowią duet najmodniejszych detali. Jeśli kolor – to zdecydowanie odcienie ziemi: wszelkie odmiany brązów oraz beży a także musztarda, która w tym sezonie przybiera kolor zboża. Biała mini Biel to kolor, który kocha lato. Nie tylko dlatego, że ta barwa odbija promienie słoneczne. Dzieje się tak dlatego, że biel jest mieszanką wszystkich kolorów i odbija praktycznie każdą barwę – co sprawia, że ubranie dodatkowo się nie nagrzewa. Biel idealnie podkreśla opaleniznę, dlatego latem to idealny wybór. Jeśli w tym sezonie szukasz najmodniejszej sukienki to koniecznie zainwestuj w białą mini – tę z lnu lub bawełny, który dodatkowo sprzyjają oddychaniu ciała. Długość sięgająca lekko za kolano idealnie współgra z delikatnymi ramiączkami i odkrytymi plecami. A jeśli przed Tobą chłodniejszy wieczór – dobierz do niej długi kardigan lub ramoneskę – z każdą z tych rzeczy stworzy kobiecy set utrzymany w letnim klimacie. Ten model świetnie wygląda w czerni, która także podkreśla opaleniznę, jednak w upalne dni zarezerwuj sobie ten kolor po zachodzie słońca. Pastelowa w wersji oversize Lato rządzi się swoimi prawami. Ceni wygodę, ale przede wszystkim stawia na kobiecość. A tej ostatniej nie zabierzemy pastelowym kolorom takim jak błękit czy róż. W tym sezonie koniecznie w połączeniu z krojami w stylu boho. Obszerne, dzwonowate rękawy, odcięcia w okolicach talii i krój oversize – tak w skrócie można opisać idealny model letniej sukienki. A ta w połączeniu z espadrylami czy sandałami stworzy ultralekką stylizację idealną praktycznie na każdą okazję. Jeśli znajdziesz model, na którym są haftowane kwiaty – jedno lub wielokorowe - w towarzystwie kapelusza słomkowego – Twoja stylizacja będzie jedną z najmodniejszych!