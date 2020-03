WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Sukienki na wiosnę 2020 - te fasony będą królowały w nadchodzącym sezonie Sukienki – bazowy element kobiecych, wiosennych stylizacji. Wystarczy para modnych butów i torebka, by stworzyć zestaw na każdą okazję. W jakie sukienki warto zaopatrzyć się przed rozpoczęciem tegorocznej wiosny? Sprawdzamy najpiękniejsze modele z sieciówek i sklepów online! Sukienki na wiosnę są bardzo stylowe. (Materiały prasowe) Najmodniejsze sukienki na wiosnę 2020 – trendy z wybiegów Zwierzęce printy u Dolce&Gabbana, grochy u Gucci, mocne kolory u Versace i wszechobecne kwiaty – jedno jest pewne: tej wiosny nie boimy się nosić kolorowych, wzorzystych sukienek, które sprawdzą się nie tylko przy wyjątkowych okazjach! Wiosenna aura sprzyja modowym eksperymentom, a sukienka ma być najprostszym i najbardziej efektownym patentem na kobiecą stylizację. Dlatego już teraz warto pomyśleć o zakupie kilku modnych modeli! Długość? Tej wiosny śladem projektantów stawiamy na midi i maxi. Krój? Od zwiewnych tunik w stylu boho, przez wiktoriańskie sukienki z wiązaniem pod szyją, aż po klasyczne kreacje odcinane w talii. Najmodniejsze sukienki na wiosnę 2020 mają się wyróżniać, ale z klasą, wdziękiem i niewymuszoną lekkością! Poznaj modele, które będą królowały w nadchodzącym sezonie i sprawdź, z czym je nosić! Modne grochy – sukienki na każdą okazję Przez portale modowe okrzyknięte najmodniejszym printem sezonu. Grochy królowały na wybiegu Gucci, ale jeszcze mocniej zainspirowały projektantów ze znanych i lubianych sieciówek. W klasycznej biało-czarnej lub czarno-białej wersji, w czerwieni albo w najbardziej szalonych połączeniach z zielenią, turkusem czy pomarańczą. Sukienki w grochy tej wiosny nosimy od świtu do zmierzchu, tak, jak lubimy najbardziej. Te z falbankami lub kopertowym dekoltem będą idealne do balerinek i torebki z rafii. Te do połowy łydki sprawdzą się w duecie ze sneakersami i plecakiem. A te z wiązaniem pod szyją doskonale zagrają ze szpilkami lub sandałkami na słupku przy wyjątkowej okazji! Materiały prasowe Podziel się Sukienki w kwiaty – must have na wiosnę Wiosenna łąka, rozmyte kwiaty jak z malarskich pejzaży albo najmodniejsze w tym sezonie – tropikalne motywy z liśćmi palmy i monstery – kwiatowe motywy zdobią sukienki na wiosnę 2020 u Erdem, Dolce&Gabbana, Versace i wielu innych. A w sieciówkach zakwitły zwiewne modele we wszystkich kolorach tęczy. Jedno jest pewne: sukienka w kwiatowy wzór to must have nadchodzącego sezonu, ale ograniczenie się do jednej będzie naprawdę trudne. Jak nosić? Na co dzień z trampkami lub rockowymi botkami. Na wieczór z sandałkami na szpilce. A na wesele ze szpilkami w kolorze, który pojawia się na sukience. Sukienki w zwierzęcy print – wciąż na topie O wielkim powrocie zwierzęcych printów mówi się od kilku dobrych sezonów, ale zbliżająca się wiosna jest najlepszym dowodem na to, że ten trend zostanie z nami na długo. Panterka, wężowy wzór czy zebra to motywy, które zdominowały wybiegi takich marek, jak Etro czy Dolce&Gabbana, co nie mogło pozostać bez echa w kolekcjach sieciówek. Do wyboru mamy koszulowe szmizjerki, plisowane solejki i proste mini w stylu lat 60. Jak je nosić, podpowiada Marta Budziarek z redakcji portalu domodi.pl: Sukienki w zwierzęce wzory nie muszą wyglądać tanio! W połączeniu z prostymi, czarnymi sandałkami na szpilce stworzą idealny zestaw na wieczór. W duecie z rockowymi botkami i ramoneską pokażą swój drapieżny charakter. A w towarzystwie modnych sneakersów typu ugly shoes i torebki-nerki zyskają miejski, eklektyczny look w stylu topowych influencerek! Materiały prasowe Podziel się Sukienki w mocnych kolorach – wyróżnij się U influencerek podpatrzeć możemy również stylizacje z modnymi sukienkami na wiosnę w mocnych kolorach! Fiolet, fuksja, czerwień, kobalt czy słoneczny żółty to barwy, które w tym sezonie nosimy nie tylko przy wyjątkowych okazjach. Jak je okiełznać i nie przesadzić? Najlepiej stawiając na stonowane, klasyczne dodatki! Do modnej kreacji w neonowym kolorze możesz dopasować minimalistyczne baleriny, ulubione Conversy albo tradycyjne szpilki. Torebki w czerni, beżu i szarości. A jeśli uwielbiasz bawić się modą i z wprawą żonglujesz trendami, wypróbuj stylizacje na zasadzie color-blocking! Fiolet plus zieleń? Czerwień plus fuksja? W takich zestawach z modną sukienką na wiosnę na pewno nie przejdziesz niezauważona! Materiały prasowe Podziel się