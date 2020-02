WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera Moda + 4 sukienkisukienkasukienka na weselemoda damska 31-01-2020 (13:46) Sukienki weselne mini - idealne dla Ciebie Wybierasz się w najbliższym czasie na wesele? A może ma się ono odbyć dopiero za kilka miesięcy, ale i tak wolisz zaopatrzyć się w suknię z pewnym wyprzedzeniem? Niezależnie od Twojej decyzji, na pewno chcesz wyglądać w tym dniu wyjątkowo. Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka propozycji, spośród których na pewno wybierzesz idealną kreację. Podziel się (Materiały prasowe) Wesele - czas radości dla wszystkich gości Wesele to wydarzenie, które powinno sprawiać radość nie tylko młodej parze, ale również wszystkim ich bliskim, rodzinie i przyjaciołom. To czas dobrej zabawy i wspaniałego szaleństwa. To moment, kiedy można pozwolić sobie na strój, jakiego nie zakłada się na co dzień. Na makijaż i fryzurę, które przeznaczone są tylko na ten jeden, specjalny dzień. Żywe kolory, większa biżuteria i połysk? Czemu nie! W końcu takie połączenia przeznaczone są właśnie na specjalne okazje. Wiele kobiet na co dzień nosi spodnie, proste bluzki i stonowane kolory. Wymaga tego ich praca albo po prostu jest im tak wygodniej, kiedy mogą na sportowo przebiec z domu do szkoły z dzieckiem, do sklepu, pracy czy na spotkanie. Wesele jest dla nich więc czasem prawdziwej metamorfozy; z bizneswoman czy zabieganej mamy mogą zmienić się w gwiazdę parkietu! Dlaczego warto wybrać mini? Sukienka mini zawsze robi wrażenie, a jednocześnie podkreśla kobiecą urodę. Odsłania zgrabne nogi. Na pewno sama lubisz wyglądać wspaniale i cieszysz się, kiedy masz okazję założyć na siebie coś nowego i wyjątkowego. Co więcej, sukienka mini to nieprzemijający hit od wielu lat. Gości praktycznie na wszystkich weselach, będąc synonimem kobiecości i seksapilu. Wybierając ją, możesz nie tylko pokazać swoje walory, ale także cechy charakteru i zabłysnąć. Materiały prasowe Podziel się Marszczona sukienka mini z luźną górą, antyczny róż / fot. mosquito-sklep.pl Dwa typy mini Mini warto wybrać szczególnie wtedy, kiedy jest dopasowana do szczupłego ciała, podkreślając jego wszystkie walory. Jeśli jednak wolisz bardziej rozkloszowane modele, które pozostawią Ci więcej swobody podczas tańca i będą się w nim pięknie układać, lepiej zdecyduj się na koło lub jego wielokrotność. Ten drugi fason to też doskonały pomysł dla wszystkich kobiet, które chcą się dobrze bawić, maskując jednocześnie szersze biodra czy lekko wystający brzuszek. Materiały prasowe Podziel się Sukienka mini z drapowaniem, zielona / fot. mosquito-sklep.pl Kolory Możesz poeksperymentować z kolorami, na przykład decydując się na wyrazistą, ognistą czerwień, albo pozostać przy klasycznej małej czarnej, która sprawdzi się również podczas innych okazji. Przykładami tych dwóch rodzajów kreacji mogą być czerwona sukienka z półtora koła z asymetrią, czy czarna satynowa mini. Obie sukienki weselne na pewno przyciągną uwagę i sprawią, że zarówno podczas spokojnej rozmowy przy stole, jak i na parkiecie, będziesz w centrum zainteresowania gości. - Stylizacje weselne nie muszą być nudne i szablonowe. Można im nadać charakteru wybierając np. satynową mini, która świetnie podkreśli sylwetkę i wyeksponuje nogi - mówi projektantka Alicja Komar. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco tick Lubię to na Facebooku