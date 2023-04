Suknia z salonu ślubnego? Niekoniecznie – przedstawiamy alternatywne propozycje ślubnych stylizacji od Zalando

Co najważniejsze, na Zalando znajdziecie nie tylko wymarzoną dla siebie suknię, ale i stworzycie całą ślubną stylizację. Bo suknia to dopiero początek. Ważne, by tego dnia wyglądać pięknie i czuć się jak najbardziej komfortowo. By było to możliwe, niezwykle istotny jest także wybór odpowiedniego obuwia. Ze świetną propozycją przychodzi marka Anna Field, która oferuje na Zalando ciekawe wieczorowe propozycje m.in. czółenka ze skóry ekologicznej z elementami ozdobnych kamyków na pasku, ale także sandały lub balerinki, dla wybierających płaskie obuwie Czego chcieć więcej? Już tylko idealnej torebki. Marka Anna Field oferuje również kopertówkę, w której panna młoda pomieści wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Małe perfumy, pomadka i chusteczki – wszystko, co może się przydać, zamknięte w eleganckiej, kremowej torebce na złotym łańcuszku za nieco ponad 100 złotych! Bez obaw, kopertówka z pewnością nie odwróci uwagi od spektakularnej sukni. Wręcz odwrotnie, dopełni całą ślubną stylizację.