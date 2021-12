Sumińska: Niewygodna strona miłości ludzi do zwierząt nazywa się "talerz"

Doszłam do wniosku, że na całą syzyfową, pozytywistyczną pracę u podstaw jest już za późno. To wszystko musiałoby się zatrzymać w jednej chwili. Ta śmiercionośną maszyna, jaką jest obecna ludzkość, musiałaby stanąć tu i teraz. I nie chodzi mi tylko o nasz stosunek do zwierząt – ale także do innych ludzi, i w ogóle do inności. A nasz stosunek do inności – nie tylko w Polsce – jest tak okrutny i tak zły, że trzeba by go zmienić natychmiast. Tylko, że my już nie zdążymy.